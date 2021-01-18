Başkan Memduh Büyükkılıç 2020’yi değerlendirdi

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Büyükşehir ile 2020-2021" toplantısına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanları ve belediye bürokratları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen toplantıda 2020 yılında hayata geçirilen projeler ile 2021 yılı yatırımlardı açıklandı.

1 BUÇUK MİLYON MASKE DAĞITTIK

Pandemi sürecinde Büyükşehir belediyesi olarak tüm imkanların seferler edildiğini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkıkılıç, "1 litre dezenfektanını 85 liraya satıldığı dönemde KASKİ'miz üretti. Kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışına dezenfektan gönderdik. Bir litre dezenfektanı 8 buçuk liraya yani onda bir fiyatına ürettik. 1 milyon 500 bin maske, 30 bin özel çocuk maskesi, 11 bin hijyen seti, 55 bin litre el dezenfektanı, 5 bin litre kolonya dağıttık. Filyasyon çalışmalarına 63 araç ve 84 personel tahsis ettik.

ULAŞIMDA İLK HEES KODUNU BİZ UYGULADIK

Ayakta yolcu taşımayan bir şehir olduk. Böylece pandeminin ağır seyretmesine engel olduk. 2020 mart ayındaki yolcu sayısı 480 bin iken, şuanda 1150 bin 160 bin civarında seyrederken gelir kaynaklarımız 3 te bir azaldı. Buna rağmen otobüsler alarak ulaşım hizmetlerini geliştirdik. Kart 38 de HES kodu eşleştirmesini biz bir aydır uyguluyoruz. Böylece bulaşı önlemiş olduk. Ama çoğu Büyükşehirlerin HES kodu ile ilgili start veremediklerini görüyoruz. 450 bin kart HES kodu ile entegre edildi.

UZAKTAN EĞİTİME 7 BİN TABLET DESTEĞİ

Uzaktan eğitimi de Büyükşehir belediyesi olarak büyük destek sağladıklarını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Uzaktan eğitime destek olmak için 7 bin tableti Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettik. Ayrıca KAYMEK bünyesinde kurduğumuz UZEM ile öğrencilere uzaktan eğitim verdik" dedi.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ

Yapım çalışmaları devam eden Recep Tayip Erdoğan Millet Bahçesi'nin central park şetlinde hizmet vereceğini kaydeden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Belediyemizce projeleri hazırlanan Recep Tayip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yapım ihalesi TOKİ tarafından gerçekleştirildi ve yapım çalışmaları devam ediyor. Millet Bahçemizde Etkinlik çayırı, biyolojik gölet, mesire alanı, yaya bisiklet yolları, drone, maket uçak pisti, Atv parkuru, labirent parkı gibi bir çok özel alan olacak" diye konuştu.

RAYLI SİSTEMDE YENİ HATLAR

Raylı sistem çalışmalarına da 2021 yılında aralıksız devam edeceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Raylı sistem ile ilgili 7 kilometrelik Anafartalar, Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın ihalesi Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yapıldı ve şuanda yapım çalışmalarına başlandı. Talas'tan gelecek olan 5 buçuk kilometrelik alanında ihalesini yaptık. 2 yıl sonra yaklaşık 13 kilometre raylı sistem hattı yapmış olacağız" dedi.

ERCİYES'TE JEOTERMAL SONDAJINDA 1 BİN 200 MERTEYE İNDİK

Erciyes'in yılın her günü turizm yapılan bir merkez haline gelmesi için çok yönü çalışmalara imza attıklarını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yükse irtifa kamp merkeziyle iki futbol sahası ve bir fitness merkezini hizmete açtıklarını belirterek; "Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi ile futbol takımlarımızı artık Erciyes'te ağırlayabileceğiz. Ayrıca Erciyes'te jeotermal çalışmalarımızda aralıksız devam ediyor. Erciyes'te sıcak suyu bulmak için sondaj çalışmalarında bin 200 metre derinliğe indik. Erciyes'te Sıçak bsuyu bulmamızla birlikte Erciyes sadece kayak yapılan bir merkez olmaktan çıkıp yılın 12 ayı hizmet veren bir merkez haline gelecek" dedi.

İLÇELERİ İHYA ETTİK

Kayseri Büyükşehir Belediye'si olarak 2020 yılında birçok hizmet götürdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkıılıç; "600 günde 122 ilçe ziyareti gerçekleştirerek sorunlara eğildi. 1lçelerimize toplam 75 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Kırsal mahalle yollarımıza 45 kilometre birinci kat, 14 kilometre ise iki kat asfalt yaptık. Ayrıca kırsal mahalle yollarının onarımı için 63 bin ton socak asfalt kullandık

2020 YATIRIMLARI

2020 yılında bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkıkıç; "52 bin 470 metrekare inşaat alanı, 250 bin ton sıcak asfalt 185 kilometre yol yapımı, 2 katı atık transfer istasyonu, bin araçlık otopark, 17 bin 500 metrekare yaya yolu yaptık. 150 bin metrekare çevre düzenlemesi, 5 bin metrekare yaya korkuluğu, 100 bin fidan dikimi, 300 bin çiçek ve süs bitkisi dikimi ile 27 spor sahasını açtık" dedi.

2021 PROJELERİ

2021 yılında da Büyükşehir olarak yatırmalarının süreceğini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "2021 yılında birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bunlardan bazılarını sıralamak gerekirse 11 yeni tramvay aracı alıyoruz. Hulusi akar Bulvarı'na alt geçit yapıyoruz. 4 yaya alt geçidi yapacağız. 200 bin ton sıcak asfalt hedefliyoruz, yeni açacağımız yolların hepsinde bisiklet yollarını önemsiyoruz. 25 kilometrelik bisiklet yolu yapacağız. Trafik sinyalizasyon merkezi ve akıllı kavşaklar yapacağız. Erciyes'te yüksek irtifa kamp merkezinde spor salonu yapıyoruz. Erciyes Develi Kapı mevkiine yeni mekanik tesis yapacağız. Ayrıca Basın müzesi, Paleontoloji ve Fosil Müzesi, Kültepe Tablet müzesi, Kent ve Mimarsinan Müzelerini hayata geçireceğiz" diye konuştu.