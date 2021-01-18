Belediyeden vatandaşa C vitamini takviyesi

Niğde Belediyesi, Covid-19 pandemisine karşı mücadele kapsamında vatandaşlara portakal dağıtmaya başladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 'in talimatı ile ekipler Niğde'de vatandaşların korona virüse karşı daha da güçlü olmaları için C vitamini deposu olarak bilinen portakal dağıtımı gerçekleştiriyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, korona virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü andan itibaren vatandaşın hastalığı atlatması yâda yakalanmaması için birçok tedbiri devreye soktuklarını belirterek;

"Koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan vatandaşlarımıza vitamin desteği sağlıyoruz. Koronavirüsün yol açtığı zorlu günlerin dayanışma içinde atlatılması için bizimde vatandaşımıza bir katkımız olsun istedik. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisine karşı Niğde Belediyesi olarak ilk günden bu yana özverili ve hummalı bir çalışma içindeyiz. Vakaların düşüşe geçtiği bu dönemde vatandaşlarımızdan bir kez daha maske, mesafe ve temizlik konusunda hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi düşünelim. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz yönünde bizlere sürekli tavsiyede bulunulan C vitamini takviyesi de Niğde Belediyesi'nden olsun diyerek karantinada bulunan vatandaşlarımıza meyve paketi dağıttık. Dayanışma içinde inşallah bu günleri de atlatacağız." dedi.