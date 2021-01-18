Kış şartlarının çetin geçtiği Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı kırsal mahallerdeki besicilerin zorlu kış mesaisi başladı. Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Van'da bazı besiciler, sırtlarında taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor.

3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'nın eteklerinde sırtlarındaki otlarla sabah saatlerinde patika yolları geçen besiciler, hayvanlarını besledikleri alana getiriyor. Otları seren besiciler, daha sonra sürülerini buraya getirerek beslenmesini sağlıyor.