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Besicilerin zorlu kış mesaisi

'da yaşayan besicilerin zorlu kış mesaisi başladı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 18.1.2021 11:12 ABONE OL
Besicilerin zorlu kış mesaisi

Kış şartlarının çetin geçtiği Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı kırsal mahallerdeki besicilerin zorlu kış mesaisi başladı. Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Van'da bazı besiciler, sırtlarında taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor.

3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'nın eteklerinde sırtlarındaki otlarla sabah saatlerinde patika yolları geçen besiciler, hayvanlarını besledikleri alana getiriyor. Otları seren besiciler, daha sonra sürülerini buraya getirerek beslenmesini sağlıyor.

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Besicilerin zorlu kış mesaisi
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