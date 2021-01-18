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'te iş yerlerine dadanan hırsız tutuklandı

'te 6 iş yerindeki hırsızlıklarla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada iş yerlerinden çalındığı değerlendirilen gıda maddeleri ve bazı malzemeler ele geçirildi.

AA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 17:47 ABONE OL
Bilecik'te iş yerlerine dadanan hırsız tutuklandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 günde 6 iş yerinden yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 200 saatlik Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

Zanlı M.Y. ile ikametgahındaki B.A, Tepebaşı mevkisinde gözaltına alındı.

EVLERİNDEN ÇALDIKLARI MALZEMELER ÇIKTI

Evde yapılan aramada iş yerlerinden çalındığı değerlendirilen gıda maddeleri ve bazı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklandı, B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bilecik'te iş yerlerine dadanan hırsız tutuklandı
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