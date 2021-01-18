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’de 281 köy yolu ulaşıma kapandı

’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Giriş Tarihi: 18.1.2021 12:58 ABONE OL
Bingöl’de 281 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de dün geceden itibaren etkili olan yağmur gece saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

Çatak yol ayrımı Yedisu ilçesi karayolunun 10 ile 44 kilometreleri arasındaki ulaşım sağlayan yol kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 09:15 itibari ile araç trafiğine kapatıldı. Merkez ve ilçelere bağlı 281 köy yolu ise yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için iş makineleriyle çalışma yapıyor.

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Bingöl’de 281 köy yolu ulaşıma kapandı
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