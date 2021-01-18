Binlerce kadın ve genç meslek sahibi oluyor

Mersin'nin Akdeniz ilçesinde, verilen meslek kursları sayesinde, binlerce kadın ve genç meslek edinerek aile bütçesine de katkı sağlıyor.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan mahalle evleri ile kültür sanat evlerinde düzenlenen ve koronavirüs nedeniyle ara verilen kurslar, virüsün salgının etkisini yitirmeye başlamasıyla, alanında uzman kişilerin aracılığıyla tekrar başlanması planlanıyor.

ANKET YÖNTEMİYLE VATANDAŞLARA SORULUYOR

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, saha çalışmaları ile vatandaşlara ulaşıyor. Bu sayede ekipler, anket yöntemiyle mahalle sakinlerinin talep ettiği kurs çeşitlerini, mesleki ve beceri eğitimleri tespit ediyor.

BİNLERCE KADIN VE GENÇ MESLEK SAHİBİ OLDU

Pandemi dönemi öncesi yoğun bir şekilde düzenlenen birbirinden farklı onlarca mesleki ve beceri eğitim kurs sayesinde, mahalleli binlerce kadın ve genç meslek edinerek aile bütçesine de katkı sağladı.

Mahalle evlerinde, resim, heykel, tiyatro, seramik, mozaik, giyim, ahşap boyama gibi 47 farklı alanda binlerce kişiye kurs verilirken, İŞ-KUR desteğiyle verilen kursiyerlere günlük 30 lira tutarında bir ücret de ödeniyor.

Pandemi dönemi öncesi Çilek Mahallesi Kültür ve Sanat Evi'nde verilen kuaförlük kursunu tamamlayan genç kursiyerlerde sertifikalarını aldı.