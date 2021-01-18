Kontağı çevirdi, otomobil bir anda alev topuna döndü

Yangın, saat 15.30 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi, Belen Sokak üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, park halindeki 07 DD 072 plakalı otomobiline binip, çalıştırdı.

Bu sırada otomobil, motor kısımdan alev aldı. Sürücü araçtan inerken, alevler kısa sürede otomobili sardı. İhbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.