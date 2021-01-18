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Araçtan fıryalayan sürücüyü ölüme terk edip kaçtı

Dehşete düşüren olay ’de meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü, çarptığı otomobilden dışarı fırlayan sürücüyü olay yerinde bırakıp kaçtı. Yaralı sürücü Recep A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 15:44 Son Güncelleme: 18.1.2021 15:47 ABONE OL
Araçtan fıryalayan sürücüyü ölüme terk edip kaçtı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, M.K. (48) yönetimindeki 38 KM 919 plakalı Renault marka otomobil ile Recep A. idaresindeki 38 LU 802 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden dışarı fırlayan Recep A., yol ortasına savrularak ağır yaralanırken, M.K. ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Recep A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alırken, kaçan sürücü M.K.'nin bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Araçtan fıryalayan sürücüyü ölüme terk edip kaçtı
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