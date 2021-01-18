CHP’li Seçer çıkaramadığı işçiye mobbing uyguluyor

Hizmet anlamında Mersinlilere hüsran yaratan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, binlerce işçiyi haksız ve hukuksuz bir şekilde işlerinden etmesinin yankıları sürerken, pandemi döneminde çıkaramadığı işçiye uyguladığı mobbingle acısını çıkarıyor.

Büyükşehir Meclisi'nin Ocak ayı 2. Oturumunda işçilere uygulanan sürgün mobbingini gündeme getiren MHP Büyükşehir Meclisi Grup Başkanvekili Mahmut Tat, CHP'li Vahap Seçer'in 31 Mart 2019'dan bu yana iki bini aşkın kişinin işine son verdiğini söyledi.



MHP Büyükşehir Meclisi Grup Başkanvekili Mahmut Tat

SEÇER'İN "BİN 50 İŞÇİ ÇIKARTILDI" YALANI ORTAYA ÇIKTI

MHP'li Tat'ın verdiği rakamın yanlış olduğunu söyleyen CHP'li Vahap Seçer, gerçek rakamın toplam bin 50 olduğunu savunmuştu. CHP'li Seçer'in yalanını, MHP Grup Başkanvekili Mahmut Tat ortaya çıkardı. MHP'li Mahmut Tat, elinde bulunan verileri paylaşarak, Büyükşehir Belediyesi bünyesinden toplam 2 bin 269 işçinin işine son verildiğini söyledi.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

HANGİ ŞİRKETTEN, KAÇ İŞÇİ ÇIKARTILDIĞI TEK TEK AÇIKLANDI

MHP'li Tat, Büyükşehir bünyesindeki tüm şirketlerden çıkarılan personel sayılarını açıkladı. Tat'ın kamuoyuyla paylaştığı sayılara göre, toplam 2 bin 269 işçinin işine son verilirken bu işçilerin 261'i İmar A.Ş'den, 336'sı Denizkızı A.Ş'den, bin 672'si de Kültür A.Ş'den ilişiğinin kesildiğini belirlendi.

"BELEDİYE YÜKLÜ TAZMİNAT RAKAMLARIYLA KARŞI KARŞIYA"

Haksız bir şekilde işlerinden edilen işçilerin açtıkları davaları kazandıklarını belirten Mahmut Tat, "İşten çıkartılan emekçi kardeşlerimiz mahkeme kararıyla geri dönüş haklarını tek tek kazanıyor, fakat işe başlatılmıyorlar. Tazminatlarını ödemek zorunda kalan belediye yüklü rakamlarla karşı karşıya" dedi.

HANİ İŞÇİ FAZLASI VARDI? ÇIKARTTIĞINDAN FAZLA SAYIDA İŞÇİ ALDI!

MHP'li Tat, "Başkan Seçer, bu sıkıntıları mecliste gündeme getirdiğimizde, 'işçi fazlalığı var, bu kadar işçiyi ben ne yapacağım? Ben söylediğiniz kadar işçi çıkartmadım, almadım mahcup olursunuz' diyor. Ancak rakamlar mahcup etmez" diyerek Seçer'in döneminde işe alınan işçileri de rakamlarla ortaya döktü.

İşçi fazlalığı nedeniyle işten çıkarılan işçilerin yerine 2 bin 941 personel alındığını belirten MHP'li Tat, "407 kişi İmar A.Ş., 330 kişi Denizkızı A.Ş. ve 2 bin 204 kişi de Kültür A.Ş. bünyesinde toplam 2 bin 941 personel istihdam edilmiş olarak görülüyor" diye konuştu.

'BU ZULME SON VER VAHAP SEÇER'

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinden önce hem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hem Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve geldiklerinde işçinin emeğiyle uğraşmayacaklarına dair namus ve şeref sözü verdiklerini belirten Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ise, "Ancak atalarımız 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz' boşuna dememişler" dedi.



MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli

Göreve geldiklerinden bu gününe kadar, Büyükşehir Belediyesi, MESKİ ve bunlara bağlı şirketlerden binlerce işçiyi kar, kış demeden, bayram seyran demeden performans düşüklüğü yalanı ile işinden ettiler. Şimdi duyuyoruz ki, zorlu pandemi koşullarında işçi ve işverenin herhangi bir zarara ve kayba uğramaması adına hükümetimiz tarafından uygulanan işten çıkarma yasağını, adeta işçiye zulüm etmeyi fırsat sayan kadroları mobbing malzemesi haline getirmiş ve 'madem çıkartamıyoruz öyleyse maaşlarını düşürelim, ikametinden yüzlerce kilometreye öteye sürgün edelim' zihniyeti zuhur etmiştir. Nerede kalacaklarını, ne yiyip içeceklerini düşünmeden sürgün ettiğiniz kıymetli emekçi kardeşlerimizi ailelerine, sevdiklerine geri verin. Sıcak evinizde, ailenizle mutlu vakit geçirirken bir an gözünüzün önüne bu vahim tablo gelsin. Çünkü insanlık bunu gerektirir Sayın Seçer" dedi.



Ahmet Turan Beke

Ahmet Turan Beke (41): "2014 Seçimlerinden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladım. 5 yıldır belediyenin çeşitli birimlerinde görev aldım ve verilen görevleri de en iyi şekilde yaptım. 2019 Yerel seçimlerinden sonra sebepsiz ve çeşitli bahanelerle yani nedenini de sorduğumda bir yetkiliye ben bir Gazi çocuğu olduğumu söylediğim halde yetkilinin bana 'Gazi çocuğu olup olmaman bizi ilgilendirmez' dedi. İşten çıkarıldım. Fakat açtığım davayı kazanmama rağmen hak ettiğim alacaklarımı da alamadım. İşimizden ettikleri gibi, birde zorluk çıkarılıyorlar. Şuanda çıkaramadıkları işçileri de sürgün ederek, mobbing uyguluyorlar. Biraz vicdan diyorum" diye konuştu.



Okan Ak

Okan Ak (32): "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde, 4 yıldır Denizcilik Daire Başkanlığı'nda çalışmaktaydım. 2019 yerel seçimlerinden sonra sebepsiz nedenlerden dolayı, kendilerinin yarattığı performans düşüklüğü ben ve binlerce arkadaşım performans yetersizliği gerekçe gösterilerek işten çıkarıldık. Tazminatlarımızı da almadık, işe iademiz olduğu halde işimize de dönemedik. Yasalardan dolayı çıkaramadıkları arkadaşlarımızı da mobbing uygulayarak bulundukları yerlerden uzaklara sürgün ediliyor. Bizler asgari ücretle çalışıp evlerini geçindiren insanlarız. Herkes elini vicdanına koysun ve düşünsün. Bu kadar insanın günahını vebalini aldılar" dedi.



Ümit Yılmaz

Ümit Yılmaz (42): "5 yıldır MESKİ Genel Müdürlüğü Filtre'de servis ve makam şoförlüğü yapıyordum. 2019 Yerel seçimlerinden sonra binlerce arkadaşımız gibi bende, sebepsiz nedenlerden dolayı performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarıldım. İşten çıkardıklarından fazla işçi aldılar. Madem işçiye ihtiyaç vardı bizleri neden ekmeğimizden ettiler" dedi.