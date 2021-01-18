Cinayetin altından intikam çıktı! Mahkemede cinayeti itiraf edince tutuklandı

İstanbul'da babasının husumetli olduğu taksi şoförü ile karşılaşan öfkeli evlat dehşet saçtı. Olay Kâğıthane ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Akşam Sokak üzerinde 9 Ocak Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Ferhat Basın taksi şoförlüğü yapıyordu. Olay günü taksisiyle iş başında olan Basın, aracını yol kenarına çekerek yolcu beklemeye başladı. Bu esnada Basın'ın aracının yanına siyah bir araç yanaştı. İddiaya göre siyah aracın içerisinde bulunanlardan biri yanlarında getirdikleri silah ile taksi şoförü Ferhat Basın'a ateş açmaya başladı. Talihsiz adamın üzerine ateş açan şüpheliler olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Ferhat Basın ise kafasına isabet eden iki kurşunun ardından olay yerinde can verdi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin adreslerini tespit etti. Olay anında suça yardım eden Atakan E. aynı gün yakalanırken, Muhammed A. ve babası Ekrem A. cinayette kullanılan silah ile birlikte yakaladı. Şüpheli Muhammed A.'nın ifadesinde, "Babamla iki ay önce husumet yaşamış, babamı dövmüş. Ben de dayanamadım öldürdüm." dediği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay öncesi Ferhat Basın'ın kardeşinin evinin önüne geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

CİNAYETİ İTİRAF EDİNCE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Muhammed A., Ekrem A. ve Atakan E. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren Muhammet A., 'Arkadaşımla olay günü seyir halindeydik. Aracı ben kullanıyordum. Hedeef ayır etmeksizin ateş etmeye başladım. Ferhat Basın'ın bana saldıracağını düşünüp araçtan inip kurşunlamaya devam ettim. Bu kişi daha önce annemi ve babamı öldürmeye teşebbüs etti, babamı da başından yaraladı. Tesadüfen olay yerinde şahsı gördüm.' şeklinde konuştu.

VÜCUDUNA GİREN 5 KURŞUN CANINDAN ETTİ

Mahkeme Ferhat Basın'ı kasten silahla öldüren 25 yaşındaki genci tutuklayarak cezaevine gönderirken baba Ekrem A., ve arkadaşı Atakan E.'yi adli kontrol altına aldı. Baba Ekrem'in cinayet sırasında olay yerinde bulunmadığı belirlenirken Ferhat Basın'ın vücuduna giren 5 kurşun sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.