Çocuk hırsızlara hakimden ders gibi ceza!

İstanbul Maltepe'de bulunan bir alışveriş merkezi içindeki ünlü bir giyim mağazasında 2 genç, çok sayıda kıyafet çalarken yakalandı. Mağazadan çıktıkları sırada görevliler tarafından yakalanan 2 genç, polisler tarafınsan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen gençler mahkemedeki sorgularında montları oturdukları sokaktaki kimsesiz çocuklar için çaldıklarını söyledi. Mahkeme gençleri, haftanın en az 1 günü Türkiye Kızılay Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ve Yetim Vakfı adlı kamu yararı için hizmet veren kuruluşların yardım faaliyetlerine katılmak koşulu ve hakimliğin belirlediği kitapları okuyarak özetlerini çıkarıp teslim etmekle birlikte adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Olay günü K.D. ve M.A. isimli 2 genç, İstanbul Maltepe'deki bir alışveriş merkezinde bulunan ünlü bir giyim mağazasına gitti. Mağazada dolaşırken çeşitli bedenlerde montlar alan 2 genç, montların parasını ödemeden mağazadan ayrılmak istedi. Durumu farkeden mağaza görevlileri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis gençleri gözaltına aldı. 2 genç, sonrasında İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

'SOKAKTA ÇOCUKLARA VERECEKTİK'

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunda 19 yaşındaki M.A. isimli genç, olay günü arkadaşı K.D. ile birlikte motora binip Maltepe'deki alışveriş merkezine gittiklerini, orada bulunan bir mağazaya girdiklerini, mağazadan 7 tane mont aldığını ve amacının montları dışarda yaşayan çocuklara dağıtmak olduğunu söyledi. Garsonluk yaptığını söyleyen şüpheli genç, ifadesinin devamında 'Çok pişmanım. Daha önce hiçbir suça bulaşmadım. Burada olduğum için çok utanıyorum. Zaten montları hemen geri verdik. Ben içeri girdim, montları alıp çıktım. Arkadaşım dışarda bekledi. Biz garibanlara yardım etmek istedik.' dedi.

'ÇOK PİŞMANIZ'

Gençlerden 22 yaşındaki K.D. ise mahkemedeki ifadesinde 'Çok pişmanım. Ben motorda bekledim, arkadaşım içeri girdi. 7 tane montu alıp geldi. Sonrasında polisler bizi kovaladı. Arkadaşım kaçtı ama ben bekledim. Amacımız sokakta yatan birkaç çocuk görmüştük, onlara yardım etmek için montları aldık. Zaten montların bedenlerini farklı farklı aldık. İhtiyacı olanlara verecektik. Cahilliğimize geldi. Polisleri görünce korktuk. Çok pişmanız.' dedi.

YARDIM DERNEKLERİNE KATILACAKLAR

Ünlü bir giyim mağazasından mont çaldıkları için 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakim karşısına çıkan 2 genç hakkında mahkeme, haftanın en az 1 günü Türkiye Kızılay Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ve Yetim Vakfı adlı kamu yararı için hizmet veren kuruluşların yardım faaliyetlerine katılmak koşulu ve hakimliğin belirlediği kitapları okuyarak özetlerini çıkarıp teslim etmekle birlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakma kararı aldı.