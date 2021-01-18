Diyarbakır Valisi koronavirüse yakalandı

Diyarbakır Valisi/Büyükşehir Belediye Başkanvekili Münir Karaloğlu, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Vali/Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu'nun, pazar günü yaptığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabında duyuran Vali Karaloğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, sosyal medya hesabında şunlara yer verdi:

"Bir takım belirtiler üzerine Pazar günü yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Tedavim evde devam ediyor. Durumum çok şükür iyi. Cenab-ı Hak'tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum."