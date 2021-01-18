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Doğu kara teslim

Tüm yurtta olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesinde de kar yağışı devam ediyor. Aralıksız devam eden yağışlar zaman zaman hayatı olumsuz etkliyor. Bölgede en düşük hava sıcaklığı ise ’ın Göle ilçesinde sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü.

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İBRAHİM GÜRLER
Giriş Tarihi: 18.1.2021 10:01 ABONE OL
Doğu kara teslim

Erzurum'da kar yağışının etkisinin artırmasıyla birlikte ekipler teyakkuzda bekledi. Kent merkezine vatandaşların işe gitmeleri için yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşın tuzlama çalışmaları yapıldı.

Karayolları ekipleri ise bölgedeki şehirlere arsı yollarda kurulan şantiyelerde, anlık yol takiplerini gerçekleştirerek kapanan yolları açmak için çalışmalar sürdürdü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ise vatandaşları kuvvetli rüzgar ve tipiye karşı uyardı.

Erzincan'da gece yarsısından sonra etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürürken vatandaşlar güne karla uyandı. Türkiye genelinde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Erzincan'da da gece saatlerinde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar güne karla uyanırken bazı esnaflar, belediye ekiplerine yardımcı olup işyerlerinin önlerini süpürerek, vatandaşların kaldırımda rahat yürüyebilmeleri için çaba sarf etti. Yollardaki ve kaldırımlardaki gizli buz tehlikesine karşın Erzincan Belediyesi kar yağışının ilk saatlerinden itibaren kar küreme çalışması başlattı.

Ardahan'da kar hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan Belediyesinde görevli işçiler sabahın erken saatlerinde ana kaldırımlardaki karları küremeye başladı. Belediye Başkanı Faruk Demir, temizlik çalışmalarını sosyal medyasından paylaşarak, evde kalın çağrısı yaptı.

Bölgede karla birlikte hava sıcaklıkları da gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor. Günün en düşük sıcaklığı ise Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 20 derece olarak ölçüldü.

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Doğu kara teslim
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