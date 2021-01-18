Düzce’de beyaz masayı 90 bin kişi aradı

Düzce Belediyesi Beyaz Masa birimi vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplere anında müdahale ederek sorunlarının çözüme kavuşmasında noktasında Belediye ile vatandaş arasında köprü vazifesi görüyor. Düzce Belediyesi Beyaz Masa Ofisi, 2020 yılında yapılan başvuruları değerlendirdi. Yaklaşık 90 bin çağrı alan Beyaz Masa'nın, günlük olarak ortalama 255 çağrıya cevap verdiği belirtildi. Vatandaşların telefon ya da mobil uygulama üzerinden iletişime geçtiği ofis, 9 çalışanla 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam ederken, Beyaz Masa'ya bildirilen başvurular, konularına göre tasnif edilerek belediye hizmet birimlerine anında ulaştırılarak çözüme kavuşturulması sağlanıyor.

BİN 526 SAAT GÖRÜŞME YAPILDI

Beyaz Masa Ofisi 2020 yılında mobil uygulamanın kullanılmaya başladığı Mart ayından itibaren çağrı merkezine gelen 87.737 çağrının 76.532'sine cevap vererek vatandaşların şikâyet ve taleplerini değerlendirdi. Günlük ortalama 255 çağrıya veren ofis, toplamda 1526 saat 9 dakika vatandaşlarla görüşme sağladı. Düzce Belediyesi Beyaz Masa Ofisi, mobil uygulamaya geçilmesinin ardından yıl boyunca 11 Bin 059 talep alırken bu taleplerin 10 Bin 368'ini sonuçlandırdı. Ofis, Whatsapp ihbar hattı ile de 2700 vatandaşın sorunlarını belediye birimlerine iletti. Öte yandan belediye yetki alanı dışında olan 691 talep reddetmek zorunda kaldı. Şikâyetlerin, öneri ve taleplerin çözüme kavuşturulmasında ilk adım olarak önemli bir yer teşkil eden Beyaz Masa, diğer müdürlüklerin de çalışma planlarına da etki ederek vatandaş odaklı hizmet belediyeciliğe katkı sağlıyor.