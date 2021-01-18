Esenler Belediyesi'nden "Halkın çorbasına dokunma" açıklaması

Belediyenin basın birimi tarafından 'Halkın çorbasına dokunma' başlığı ile sunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bugün, odatv4, cumhuriyet gibi yanlı, yalan ve iftira haberler yapmaya alıştığımız bazı internet sitelerinde, Türkiye'de ilk olarak belediyemiz tarafından uygulanan ve daha sonra birçok belediyeye örnek olan "Çorba Çeşmesi" gibi özgün bir proje, ihaleyi alan kişi üzerinden karalanmaya çalışılmıştır.

Yolcu sirkülasyonunun yoğun olduğu metro istasyonları ve ana durak girişlerine konulan, 2011 yılından beri başarı ile yürütülen ve bugüne kadar sabah işine giderken milyonlarca insanın istifade ettiği çorba çeşmelerimiz üzerinden belediyemiz aleyhine algı ve manipülasyon operasyonu yapılmıştır.

"HUKUKA VE AHLAKA UYGUNDUR"

Yapılan haberlerde, ilçedeki çorba çeşmeleri için açılan ihaleyi kazanan şirket sahibinin siyasi kimliğinden hareketle belediyemizin kurumsal kimliğine saldırılmıştır. Öncelikle şunu belirtelim ki, habere konu olan ihaleler ve belediyemizin diğer tüm ihaleleri Kamu İhale Kanunu'na göre açık ve şeffaf bir şekilde yapılmakta, KİK'in ilan platformu olan EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yayınlanmaktadır. Yapılan ihalelerdeki tüm süreçler KİK tarafından takip edilmekte ve onaylanmaktadır. Belediyemizin ihalelerine giren firma ve yöneticilerinin hangi partiye, hangi vakıf veya derneğe, hangi aidiyete mensup olduğuna bakmayız. Çünkü bizim için aslolan Esenler Belediyesi'nin ve Esenler halkının menfaatleridir. Belediyemizde ihaleler ahlaka ve hukuka uygun olarak yapılır.

Bu doğrultuda ihaleye katılma şartlarını taşıyan her firma ve kişi belediyemizin ihalelerine teklif verebilir. Açık ihale usulü ile yapılan ihaleler sonucunda en uygun teklifi veren firma o işi üstlenmiş olur. Belediyemizde ihaleler şimdiye kadar böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır. Ayrıca tüm belediyeler gibi Esenler Belediyesi de periyodik olarak Sayıştay tarafından denetime tabi tutulmaktadır ve ihalelerimiz dâhil olmak üzere bütün yönetim süreçlerimiz en ince ayrıntısına kadar tetkik edilmektedir.

Bu kadar şeffaf, bu kadar hukuki ve kanuni olarak yapılan ihalelerimize katılan firma ve sahiplerinin aidiyetleri üzerinden belediyemizi suçlayıcı nitelikteki haberin tamamen art niyetli ve kasıtlı olduğu kanaatindeyiz. Kamuoyuna açık bu bilgileri gizli bilgilermiş gibi haberleştiren basın kuruluşları, tarafı oldukları siyasi zihniyetle ilgili algı çalışması yaptıkları herkes tarafından bilinmektedir.

"CAMİ SATMA YALANINDAN VAZGEÇMİYORLAR"

Yalan, yanlış haberleriyle sabıkalı ve bir günde yayınlamak zorunda kaldıkları en çok tekziple rekor kıran bu yayın kuruluşlarının son günlerde belediyemize en çok attıkları çamurlardan birisi de belediyemizin cami ve okul satma yalanıdır. Belediyemizle ilgili yaptıkları her haberin mutlaka bir yerine, 'Borçları için cami ve okul satan AKP'li Esenler Belediyesi' cümlesini ekleyen bu zavallı medya kuruluşları, bunun yalan olduğunu bildikleri halde çamur atma geleneklerini sürdürüyorlar. Olayın aslını bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz: Uygulamın aslı şudur:

Devlet, tapuları belediyelerde bulunan kamu arsalarının kamu borçlarıyla takas edilerek kendisine devrine istemektedir. Belediyeler de kendi üzerinde bulunan bu yerleri, 6183 sayılı Kanunun Geçici 8. Maddesine ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun olarak maliye hazinesine devretmektedirler. Bu devir işlemleri, belediye meclislerinin yetkisi ile yapılmaktadır. "