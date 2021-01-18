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Eşini yakan ve serbest bırakılan koca için Başsavcılıktan itiraz geldi

’da kendisini kahvaltıya kaldırdığı için eşi Rukiye (24) ve 1,5 yaşındaki kızları Eylül Tuana’nın üzerine sıcak su dökerek yakan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılar Ali Ay (28) Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi. Başsavcılık, adli kontrol kararıyla ilgili mahkemeye itirazda bulunarak tutuklanmasını talep etti.

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Giriş Tarihi: 18.1.2021 14:07 Son Güncelleme: 18.1.2021 14:18 ABONE OL
Eşini yakan ve serbest bırakılan koca için Başsavcılıktan itiraz geldi

Konya'da kendisini kahvaltıya kaldırdığı için eşi Rukiye (24) ve 1,5 yaşındaki kızları Eylül Tuana'nın üzerine sıcak su dökerek yakan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılar Ali Ay (28) Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi. Başsavcılık, adli kontrol kararıyla ilgili mahkemeye itirazda bulunarak tutuklanmasını talep etti.

Olay, 9 Ocak günü sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesinde meydana geldi. Rukiye Ay, 5 yıl önce evlendiği oto tamircisi Ali Ay'ın zaman zaman şiddetine maruz kalarak eşinden ayrılma noktasına geldi. Rukiye Ay çocuğu olduğu için bu şiddete katlanarak daha önce eşinden davacı ve şikayetçi olmadı.

Olay sabahı eşini kahvaltı yapması için uyandırmak isteyen genç kadın 1,5 yaşındaki kızı Eylül Tuana ile birlikte dehşeti yaşadı. Ali Ay, kahvaltı sofrasında oturan eşinin ve kızının üzerine sıcak su döküp, yaktı. Eşinin elinden kurtulup karşı komşusuna sığınan Rukiye Ay'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ay, kızıyla birlikte Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Rukiye Ay'ın yapılan muayenesinde tüm sırt bölgesinde, iki omzunda, sağ kalça bölgesinde 2. Derece yanık olduğu tespit edilip, hayati tehlikesi olduğu yönünde rapor verildi. Küçük Eylül'ün de sağ ayağında 2. Derece yanık olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ali Ay ise, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da Ali Ay'ın adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına yönelik mahkemeye itirazda bulundu. Başsavcılık, adli kontrol kararının kaldırılarak Ali Ay'ın tutuklanmasını talep etti. Mahkemenin bu itirazı değerlendirdiği belirtildi.

Öte yandan Rukiye Ay'ın avukatlarının da Ali Ay'ın tutuklanmasına yönelik bugün itirazda bulunduğu öğrenildi.

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Eşini yakan ve serbest bırakılan koca için Başsavcılıktan itiraz geldi
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