Eşini yakan ve serbest bırakılan koca için Başsavcılıktan itiraz geldi

Konya'da kendisini kahvaltıya kaldırdığı için eşi Rukiye (24) ve 1,5 yaşındaki kızları Eylül Tuana'nın üzerine sıcak su dökerek yakan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılar Ali Ay (28) Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi. Başsavcılık, adli kontrol kararıyla ilgili mahkemeye itirazda bulunarak tutuklanmasını talep etti.

Olay, 9 Ocak günü sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesinde meydana geldi. Rukiye Ay, 5 yıl önce evlendiği oto tamircisi Ali Ay'ın zaman zaman şiddetine maruz kalarak eşinden ayrılma noktasına geldi. Rukiye Ay çocuğu olduğu için bu şiddete katlanarak daha önce eşinden davacı ve şikayetçi olmadı.