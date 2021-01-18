Eski karısına ikinci kez saldıran cani için karar çıktı

Eski karısına iki defa saldıran cani ruhlu adam 7 yıldır yargılanıyordu. O davadan karar çıktı. Sadece 1 yıl evli kaldığı caninin hayatını zehir ettiğini anlatan şiddet mağduru kadın, mahkemenin verdiği kararı az bularak "Adresim ortaya çıkmasın diye 6 ayda bir ev değiştiriyorum" dedi.

Kütahya'da 35 yaşındaki Sevim Çıra'nın evini basarak, ağır yaralayan, 2 yıl sonrada bir gözünü kör eden Mehmet Dönmez'in 7 yıldan beri devam eden duruşmaları sonuçlandı. Ağır Ceza mahkemesi tarafından 9 yıl 6 ay daha hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın ardından konuşan şiddet mağduru Sevim Çıra, "Değil 9 yıl, 900 yıl ceza alsa yine de azdır. Benim ve çocuklarımın hayatını kabusa çeviren bu caninin canavarca saldırıları yüzünden sağ gözüm kör oldu. Protez göz takıldı. Hayattan zevk alan neşeli bir insandım. Beni mahvetti." dedi..

"ENGELLİ HALE DÜŞTÜM"

Sadece bir yıl evli kaldığı Mehmet Dönmez'in hayatını zehir ettiğini söyleyen talihsiz kadın Sevim Çıra, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bu cani ruhlu adam benim hayatımı cehenneme çevirdi, beni mahvetti. Hayat dolu bir insandım. Yaşamayı ve kendime bakmayı seviyordum. Artık yaşamaktan zevk almaz oldum. Sağ gözüm kör oldu. Evlatlarım Çocuk Esirgeme Yuvasına verildi."

"KIZIM KARAR DURUŞMASINDA BABASININ ALEYHİNDE ŞAHİTLİK YAPTI"

Talihsiz kadın Sevim Çıra, "Kızımız Özlem'i sürekli benim aleyhime kışkırtıp, mahkemede aleyhime şahitlik yapmasını istiyordu. Ancak tam tersi oldu. Evladım hakimlerin huzurunda gerçekleri anlattı. 'Annem bize hep şefkat gösterdi, Babam ona hep şiddet uyguladı, öldürmeye çalıştı, gözünü kör etti. Sadece Annemi değil bizim hayatımızı da zehir etti' şeklinde ifade verdi" diye konuştu.

Kütahya 2.ci Ağır Ceza Mahkemesi 2014 yılından beri süren duruşmaların sonunda cani ruhlu adam için 9 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Böylece eski eşininin babasını öldürdüğü için aldığı 17 yıl cezanın üstüne 9 yıl 6 ay daha ilave ceza aldı.

DRAM İÇİNDE DRAM...

Dram içinde dram yaşayan Sevim Çıra "Annem benim yaşadığım kabuslara üzüntüsünden kanser olup öldü. Bu cani ruhlu adam benim ve çocuklarımın hayatını mahvettiği yetmezmiş gibi, babam Mahir ve annem Zeynep'in de hayatını kararttı. Babam da annem de hasta oldu. Annem kansere yakalandı ve geçen ay kaybettik. Bu caniden korktuğum için, adresim açığa çıkmasın diye 6 ayda bir ev değiştiriyorum. Engelli raporum nedeniyle aldığım aylık 550 TL maaşla geçinmeye çalışıyorum. Valilik Dayanışma Vakfının desteği olmasa geçinemem. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

'Önce beni kör etti şimdi öldürecek'

OLAY NASIL OLMUŞTU ?

İki çocuk annesi Sevim Çıra, kendisine şiddet uygulayan eski eşi Mehmet Dönmez'den 2005 yılında ayrıldığında hayat doluydu.

Mehmet Dönmez ilk eşi F.M.ye de şiddet uyguladığı için boşanmışlardı.

Cani ruhlu Mehmet Dönmez, Sevim'den ayrıldıktan sonra boşandığı ilk eşinin evini basarak kaçırmak isterken çıkan arbedede eski kayınpederi Hüseyin Mutlu'yu silahla vurarak öldürdüğü için 17 yıl hapis cezası alarak cezaevine konulmuştu.

2012 yılındaki "kızımı göreceğim" bahanesiyle izin aldığı cezaevinden gelerek Sevim Çıra'nın çocuklarıyla yaşadığı evi basarak burnundan ve karnından yaraladığı kadını "öldü" diye bıraktı. Eski kayınpederi Mahir Çıra'yı arayıp "kızını öldürdüm,başınız sağ olsun" dedi.

2014 yılında cezaevinden nakil sırasında firar eden Mehmet Dönmez yine Sevim'in evini basarak bu kez sağ gözünü bıçakla yaraladı. Sevim Çıra görme yetisini kaybetti ve sağ gözü kör oldu.

Kabuslar bununla da bitmedi. 2015 yılında adliye salonunda duruşma sırasını beklerken Jandarmaların arasında ani bir hareketle genç kadına saldıran Mehmet Dönmez "Öteki gözünü de kör edeceğim, dünyayı sana zindan edeceğim" diye tehditler savurdu. Genç kadın burada Jandarmalar tarafından kurtarıldı.