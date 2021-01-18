Evleri su basan vatandaşlar yardım bekliyor

Hatay'da kuvvetli yağışın su taşkınlarına neden olduğu Arsuz'un Avcılarsuyu ile Konacık Mahallelerinde bazı evler yağmur suları altında kaldı. Vatandaşlar evlerinde biriken suları atmak için geceden sabaha kadar çalıştı.

Geceden sabaha kadar aralıksız süren başlayan şiddetli yağış nedeniyle Avcılar suyu mahallesinde bulunan bir evin içerisindeki tüm eşyalar zarar gördü, kullanılmaz hale geldi. Yağmur suları basan evin içerisinde yaşlı kadın ise çaresiz, suları atmak için çaba sarf etti. Eşyaları zarar gören yaşlı kadın yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Konacık mahallesinde de Musa ve Hülya Kuzu çifti de evlerinin şiddetli yağışla zarar gördüğünü belirterek "Eve giren yağmur suyu tüm eşyaları kullanılmaz hale getirdi. Geceden beri evdeki suyu dışarı atmaya çalışıyoruz. Su baskını bizi mağdur etti, işim yok, kalp hastası çocuğumuz var, devlet yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştular.

Kuzu çifti, ayrıca koyunların bulunduğu ahırda da ciddi zarar oluştuğunu ve hayvanların samanın da selin aldığını ifade ettiler.