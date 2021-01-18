Eyüpsultan Ali Kuşçu Uzay Evi, Bilim Merkezi olacak

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan "Eyüpsultan Gündemi" programına katıldı.



İlgili birim müdürlerinin de katıldığı programda hazırlanan yeni projeler, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Başkan Deniz Köken vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı.



Canlı yayın sırasında, Ali Kuşçu Uzay Evi'nden daha önce eğitim aldığını ve çok memnun kaldığını belirten üniversite öğrencisi bir genç, Başkan Deniz Köken'e öncelikle teşekkür ederek, "Daha büyük uzay evleri gelecek mi?" sorusunu yöneltti.



Başkan Deniz Köken soru üzerine, "Orasıyla ilgili çalışmamız devam ediyor. Orası bizim için çok özel bir yer. Eyüpsultan'ın toplama merkezi. Birkaç üniversitenin desteğiyle orayı küçük bir bilim merkezi haline getireceğiz. Gençlerimiz okuldan çıktıktan sonra gelecek orada deneyimleme yapacak" yanıtını verdi.



Eyüpsultan Karadolap Parkına yürüyüş parkuru yapılacak



Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan "Eyüpsultan Gündemi" isimli programa katıldı.



İlgili birim müdürlerinin de katıldığı programda hazırlanan yeni projeler, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Başkan Deniz Köken vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı.



Başkan Deniz Köken canlı yayında bir vatandaşın, Karadolap Parkı'na, Yeşilpınar Bölge Parkı'ndaki gibi yürüyüş parkuru yapılması talebi üzerine, "Tamam yapalım İnşallah" cevabını verirken, Yeşilpınar Bölge Parkı iç dizayn çalışmasının ne zaman başlayacağı yönündeki soruyu ise, "Bir anda bütün parkı yıkıp yeniden başlayamayız. Ama kademe kademe çalışma yaparak 2022'de, otoparkıyla, üniteleriyle beraber bitiririz inşaallah. Projesini yeniliyoruz, ondan sonra hizmete sunacağız" şeklinde yanıtladı.