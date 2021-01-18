Fatih Belediyesi: “Sevimli dostlarımızı unutmadık”

İstanbul'da yoğun kar yağışında belediyeler sokak hayvanları unutmadı. Birçok kurum sokak hayvanları için seferber olurken, Fatih Belediyesi de kedilerin, köpeklerin ve kuşların kar yağışı altında aç kalmaması için harekete geçti.

"SOĞUK HAVALARDA DA MAMA VE YEMLERİNİ DÜZENLİ OLARAK VERİYORUZ"

Fatih Belediyesi, belediye görevlilerinin kedilere, köpeklere ve kuşlara mama ve yem dağıttığını gösteren fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak, "Sevimli dostlarımızı unutmadık; her zaman onların yanındayız. Soğuk havalarda da mama ve yemlerini düzenli olarak veriyoruz" dedi.