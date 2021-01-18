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'ten içinizi ısıtacak kareler... Kangal köpeği kuzuya annelik yapıyor

’in İslahiye ilçesinde, 3 yaşındaki dişi Kangal köpeği ‘Lassi', kendi yavrularıyla birlikte annesi ölen kuzuyu da emziriyor.

DHA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 16:18 ABONE OL
Gaziantep'ten içinizi ısıtacak kareler... Kangal köpeği kuzuya annelik yapıyor

Islahiye Kalaycık Mahallesi'nde Mesut Karakuş'a ait koyunlara bekçilik yapan dişi Kangal köpeği 'Lassi', 25 gün önce 12 yavru dünyaya getirdi.

Lassi, kendi yavrularının yanı sıra annesi ölen kuzuyu da emzirmeye başladı.

Kangal köpeğinin, 12 yavrusuyla birlikte kuzuya da annelik yapması, görenleri şaşırtıyor.

20 yıldır besicilik yapan ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını anlatan Mesut Karakuş, "Kangal köpeğinin kendi yavrularıyla birlikte annesi ölen kuzuyu da emzirdiğini görünce çok şaşırdım, Kangal köpeklerinin içgüdüsel olarak diğer köpeklerden farklı olduğunu bu şekilde anlamış olduk. Biz kuzuya takviye olarak süt veriyoruz ama o yine de aç kaldığı zaman köpekten süt emiyor" dedi.

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Gaziantep'ten içinizi ısıtacak kareler... Kangal köpeği kuzuya annelik yapıyor
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