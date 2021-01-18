GÖZLER MPİ'DE! 18 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama ekranı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Sayısal Loto sonuçları için binlerce şans oyunu sever akşam saatleriyle beraber araştırmalara başladı. MPİ Tv ile canlı yayınlanan çekilişte bu akşam devreden büyük ikramiyenin 98 milyonu aşmasıyla da beraber heyecan arttı. Bu kapsamda kazanan şanslı numaraları tahmin etmeye çalışan vatandaşlar merakla sonuçların açıklanacağı o saati bekliyor. Peki, MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Sayısal loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 18 OCAK MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA
Haftada üç gün gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşiyor. İkramiyenin devrederek büyümesiyle beraber bu şans oyununa ilgi giderek artarken binlerce vatandaş kazanan numaraları tahmin ederek ikramiyenin sahibi olacağı hayalini kuruyor…
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek çekilişin ardından açıklanacak...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...
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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.