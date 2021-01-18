GÖZLER MPİ'DE! 18 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama ekranı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Sayısal Loto sonuçları için binlerce şans oyunu sever akşam saatleriyle beraber araştırmalara başladı. MPİ Tv ile canlı yayınlanan çekilişte bu akşam devreden büyük ikramiyenin 98 milyonu aşmasıyla da beraber heyecan arttı. Bu kapsamda kazanan şanslı numaraları tahmin etmeye çalışan vatandaşlar merakla sonuçların açıklanacağı o saati bekliyor. Peki, MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Sayısal loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 18 OCAK MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

Haftada üç gün gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşiyor. İkramiyenin devrederek büyümesiyle beraber bu şans oyununa ilgi giderek artarken binlerce vatandaş kazanan numaraları tahmin ederek ikramiyenin sahibi olacağı hayalini kuruyor…