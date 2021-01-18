Güney rüzgarları geldi, Çıldır Gölü eridi

Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, son günlerde hava sıcaklığının yeteri kadar soğuk olmaması nedeniyle erimeye. Yüzeyindeki buzlar kırılarak Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintileri yapılan Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buzlar yaklaşık bir hafta önce hava sıcaklığının yeteri kadar soğuk olmaması sebebiyle erimeye başladı. Önceki yıllarda bu dönemde yüzeyi tamamen donduğu için buzla kaplı olan gölün Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Gölbelen ve Gölebakan köyleri mevkilerindeki buzlar şu sıralar büyük oranda eriyip parçalandı. Buzların eriyip kırılmasıyla göl yüzeyinde açılan alanda oluşan dalgaların da etkisiyle kıyıya vuran dev buz kütleleri dikkati çekti. Gölün Kars sınırındaki Akçakale köyü mevkisindeki yüzeyinin ise halen buzla kaplı olduğu gözlendi.

OCAK AYINDA İLK DEFA ARTI SICAKLIK GÖRÜLDÜ

SABAH'A konuşan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise Ocak ayında gece saatlerinde ilk defa artı derecelerde havaların ölçüldüğünü ifade ederek, sıcak havaların sebebinin ise güney rüzgarları olduğunu bildirdi. Alınan görüşte şu ifadelere yer verildi; "Bu yıl tüm yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bunun başlıca sebebi güneyden gelen rüzgarlar. Bu rüzgarlar havayı ısıtıyor. Bundan dolayı böyle bir durum ortaya çıktı. Şuana kadar alınan verilerde Ocak ayında bölgede gece saatlerinde artı derece olmazdı. Artı 5 dereceleri gördük. Buna bağlı olarak da Çıldır Gölü'nde ki buzlarda da erime meydana geliyor. Kar yağması nedeniyle bu sıcaklıklar devam edecek. Ama beklentimiz önümüzdeki birkaç gün sonra karın durması ve havanın açmasıyla yine sıcaklıklar düşüşe geçmesidir. Şuan tahminlerimize göre Mayıs ayına kadar mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların seyretmesi."