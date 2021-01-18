Hakkari'de kaçak sigara operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor.

OLAYLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çalışmalar kapsamında, 15 Ocak tarihinde Derecik İlçesi Beyazağaç yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 610 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan 17 Ocak tarihinde Derecik İlçesi Hacıbey Mahallesi Başaklı Mezrası kırsal alanında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde araziye gizlenmiş vaziyette çuval içerisinde bulunan 4 bin 650 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.