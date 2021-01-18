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'deki çığ tüneli faciayı önledi

kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari- kara yolundaki 3 bin 467 rakımlı 'nın eteklerinde mevkiinde meydana geldi.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Giriş Tarihi: 19.1.2021 01:39 Son Güncelleme: 19.1.2021 01:45 ABONE OL
Hakkari'deki çığ tüneli faciayı önledi

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan karla karışık yağmur, Sümbül Dağı'nın zirvelerindeki kar yağınlarının inmesine neden oldu. Bu sırada bölgede bulunan bir vatandaş da çığın düştüğünü görünce hemen cep telefonu ile görüntü çekti. Çığın düşmesi saniye saniye kameraya yansırken, bu sırada bir minibüsün de Çukurca yönüne doğru gittiği görüldü.

Hakkari'deki çığ tüneli faciayı önledi | Video

FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından Hakkari- Çukurca kara yoluna 2013 yılında yaptırılan 408 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki çığ tüneller olası faciayı önledi.

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Hakkari'deki çığ tüneli faciayı önledi
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