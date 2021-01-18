Hatay’da göçmen kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Reyhanlı Jandarma İlçe Komutanlığı Oğulpınar Mahallesinde ikamet eden H.Ş. ile İ.Ş. isimli şahısların göçmen kaçakçılığı yaptığı ve halen evlerinde yasa dışı yollarla Türkiye 'ye giriş yapan yabancı uyruklu şahıslar ile uyuşturucu madde bulundurduklarına yönelik bir ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Takip personeli, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi ve istihbarat tarafından Oğulpınar Mahallesi'nde söz konusu şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen organizatör H.Ş. ve İ.Ş. gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada Suriye uyruklu olduğu belirlenen ve kimliği olmayan 9 yabancı uyruklu şahıs ile birlikte, 1 adet çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet, 2 adet Xiaomi marka kaçak cep telefonu, 4 adet Captagon hap ve 3 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Arama esnasında bulunan ve 20.10.2020 tarihinde Reyhanlı Varışlı Mahallesinden çalınan A.Ü. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen motosiklet sahibine teslim edilirken, 9 yabancı uyruklu şahıs sınırdışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılarından İ.Ş. Savcılık tarafından ifadesinin alınmasını ardından serbest bırakılırken H.Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.