HES kodu olmayanlar otobüse binemeyecek

Koronavirüs salgınıyla etkin mücadelesine her alanda devam eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı veri sisteminin Büyükşehir Belediyesi sistemine entegre edilmesinin ardından, Trabzonlular daha güvenli şekilde yolculuk yapılabilmesi için toplu taşıma araçlarının kullanımında HES kodunu zorunlu hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada; "17 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan ve 81 ile gönderilen genelgeye istinaden, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması zorunlu olacaktır. İlgili genelge kapsamında toplu taşıma araçları ile kurum ve kuruluşların girişlerinde HES kodu sorgulama işlemi başlamıştır. 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla toplu taşıma kişisel kartlarına HES kodu tanımlaması yapmayan yolcularımız, otobüslerimizi kullanamayacaktır." ifadelerine yer verildi.