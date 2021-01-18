İki mahalleye yeni yol, bir mahalleye beton boru hizmeti

Diyarbakır'ın Yiğityolu ve Kolludere Mahalleleri'nde vatandaşlar tarafından yeni açılan yerleşim yerlerine üç yeni yol kazandırıldı. Karahan Mahallesi'nde ise su taşkınlarına karşı beton boru hizmeti gerçekleştirildi.

YENİ YOLLAR AÇMAYA DEVAM EDİYOR

Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesinde yer alan kırsal yerleşim yerlerine yeni yollar açarak ulaşım sorununu çözmeye devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda Yiğityolu Mahallesi'ne bağlı Birlik Mezrası ve Kolludere Mahallesi'ne bağlı Taşlıdirek Mezrası'na toplam 1.5 kilometre uzunluğunda 3 yeni yol kazandırıldı.

Karahan Mahallesi'nde ise su taşkınları ve doğal afetlere karşı önlem olarak beton boru çalışması yapılarak sorun çözüldü.

"BİZ HİZMETLERİMİZLE KONUŞURUZ"

Yapılan çalışmalarla son 22 ayda kırsal bölgelere kazandırdıkları yol hizmetinin 170 kilometreye ulaştığını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, önceki yıllarda yaşanan ulaşım sorununun tarihe karışması için kararlı olduklarını söyledi. Vatandaşlardan memnuniyet ve teşekkür mesajlarını ifade eden Başkan Beyoğlu, "22 yıl boyunca hizmet alamamış yerleşim yerlerine 22 yılda bu hizmetleri kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Vatandaşımız mutlu olduğu için biz de ziyadesiyle mutlu oluyoruz. Bizlerden dualarını eksik etmeyen vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz hizmetlerimizle konuşuruz. Daha güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.