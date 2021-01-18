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“İnsanların en acılı gününde bu rezillik nedir ?"

Belediye Başkan Yardımcısı , İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin cenaze aracına kış lastiği takmadığını ve Ümraniye’deki mezarlıklardaki durumun karlı hava şartlarında kötü olduğunu belirterek sosyal medyadan tepki gösterdi. Tuncer, ’nin cenaze aracının videosunu paylaşarak, “İnsanların en acılı gününde bu rezillik nedir ?” diye sordu.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 18.1.2021 22:38 Son Güncelleme: 18.1.2021 23:05 ABONE OL
“İnsanların en acılı gününde bu rezillik nedir Ekrem İmamoğlu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) karlı yolları gerekli hizmeti yapmadığı ve İBB cenaze aracına kış lastiği takmadığı için Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer sosyal medyadan tepki gösterdi.

"İnsanların en acılı gününde bu rezillik nedir Ekrem İmamoğlu?" | Video

"BU REZİLLİK NEDİR İMAMOĞLU?"

Tuncer, İBB'nin cenaze aracının kış lastiksiz halini gösteren videoyu paylaşarak şunları dile getirdi:

"İnsanların en acılı gününde bu rezillik nedir Ekrem İmamoğlu. İBB'ye ait olan Cenaze aracında kış lastiği yok, patinaj çekiyor. Ümraniye'deki Hekimbaşı, Kocatepe, Ihlamurkuyu Mezarlıkları berbat, araç giremiyor. Sen hizmet araçlarını Yenikapı'ya çekip şova devam et"

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“İnsanların en acılı gününde bu rezillik nedir Ekrem İmamoğlu?"
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