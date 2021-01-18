İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) karlı yolları gerekli hizmeti yapmadığı ve İBB cenaze aracına kış lastiği takmadığı için Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer sosyal medyadan tepki gösterdi.

"İnsanların en acılı gününde bu rezillik nedir Ekrem İmamoğlu?" | Video

"BU REZİLLİK NEDİR İMAMOĞLU?"

Tuncer, İBB'nin cenaze aracının kış lastiksiz halini gösteren videoyu paylaşarak şunları dile getirdi:

"İnsanların en acılı gününde bu rezillik nedir Ekrem İmamoğlu. İBB'ye ait olan Cenaze aracında kış lastiği yok, patinaj çekiyor. Ümraniye'deki Hekimbaşı, Kocatepe, Ihlamurkuyu Mezarlıkları berbat, araç giremiyor. Sen hizmet araçlarını Yenikapı'ya çekip şova devam et"