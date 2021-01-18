İstanbul karla uyandı! Araçlar yollarda kaldı, çocuklar kartopuna sarıldı

İstanbul yeni haftaya karla başladı. İşe gidiş saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı. Buzlanmaya bağlı kazalar meydana geldi. Sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar ve buzlanma nedeniyle araçlar yollarda kaldı. Kar yağışına en çok çocuklar ve velileri sevindi. Evden çıkamayan çocuklar kar yağışı ile birlikte kendilerini sokaklara ve parklara attılar. Kar yağışının heyecanını yaşadılar. Kar topu oynayarak keyifli bir gün geçirdiler.



Sabaha doğru Avrupa yakasında bastıran yoğun kar yağışı ara sokakların buz pistine dönmesine neden oldu. Araçlarıyla yola çıkmak isteyenler kardan dolayı ilerleyemeyince trafik adeta kilitlendi. İstanbul Avrupa yakasındaki ilçelerde araçlar ara sokaklarda ilerlemekte zorluk çektiler. Kağıthane'de bir servis takla attı. İçinde 4 kişinin bulunduğu minibüs 3 takla attı. Sürücü ve 2 yolcu yaralandı.



Ümraniye'de buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı. Rampaları çıkamayan araçlar, patinaj çekti ve kaydı.



Trafiğin sabah erken saatlerde yüzde 74'e kadar çıktığı haftanın ilk gününde bir çok insan işine gidemedi. Saatlerce yolun açılmasını bekledi. Kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı da eksi 4 dereceye kadar düştü. Öğleden sonra sıcaklık 1 dereceye kadar yükseldi. Yetkililer kar yağışının kesilmesine rağmen hava sıcaklığının eksi 4 civarında seyredeceği ve dondan dolayı sürücülerin dikkatli olmasını istediler.



Anadolu yakası Beykoz'da da etkisini sürdüren kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Buzlanan yollarda ilerlemeye çalışan araçlar rampalardan çıkıştı kayarken , ekipler yolda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.