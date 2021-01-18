Jandarma tarihi eser kaçakçılarına izin vermiyor

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre "Karabük-Safranbolu-15 Temmuz Mahallesi'nde, 14 Ocak 2021 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında, S.S.'ye (48) ait araçta yapılan aramada 1 adet alan tarama dedektörü, 2 adet define arama çubuğu ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet heykel ele geçirilmiştir. Yapılan işlemlerin ardından, şüpheli adli makamlara sevk edilmiştir. Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi maksadıyla çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.