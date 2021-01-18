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Jandarma tarihi eser kaçakçılarına izin vermiyor

İl Jandarma ekipleri il genelinde tarihi eser kaçakçılarına ve izinsiz kazı yapanlara aman vermiyor.

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Giriş Tarihi: 19.1.2021 01:44 ABONE OL
Jandarma tarihi eser kaçakçılarına izin vermiyor

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre "Karabük-Safranbolu-15 Temmuz Mahallesi'nde, 14 Ocak 2021 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında, S.S.'ye (48) ait araçta yapılan aramada 1 adet alan tarama dedektörü, 2 adet define arama çubuğu ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet heykel ele geçirilmiştir. Yapılan işlemlerin ardından, şüpheli adli makamlara sevk edilmiştir. Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi maksadıyla çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

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Jandarma tarihi eser kaçakçılarına izin vermiyor
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