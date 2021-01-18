Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kamyonet köprüde asılı kaldı

Kamyonet köprüde asılı kaldı

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet köprü bariyerlerinde asılı aldı. Sürücü, ''Araç kayıp karşı şeride geçerek bariyerde asılı kaldı. Bende herhangi bir şey yok. Çok şükür yara almadan kurtuldum''dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 15:50 Son Güncelleme: 18.1.2021 15:51 ABONE OL
Kamyonet köprüde asılı kaldı

KONYA'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü İsmail Akay'nın kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek alt geçidin köprü bariyerlerinde asılı aldı. Araç içinden kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü Akay, ''Araç kayıp karşı şeride geçerek bariyerde asılı kaldı. Bende herhangi bir şey yok. Çok şükür yara almadan kurtuldum''dedi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara Caddesi Gülistan Köprülü Alt Geçitte meydana geldi. İsmail Akay yönetimindeki 66 FC 266 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen kamyonet köprülü alt geçidin bariyerlerinde asılı kaldı. Yaralanmayan sürücü kendi imkanlarıyla asılı olan kamyonetten çıkıp kurtuldu.

POLİS, ALT GEÇİDİ ULAŞIMA KAPATTI

Aracın kayıp karşı şeride geçtiğini belirten sürücü İsmail Akay, ''Araç kayıp karşı şeride geçerek bariyerde asılı kaldı. Bende herhangi bir şey yok. Çok şükür yara almadan kurtuldum''dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kamyonet köprüde asılı kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA