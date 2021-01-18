Kamyonet köprüde asılı kaldı

KONYA'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü İsmail Akay'nın kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek alt geçidin köprü bariyerlerinde asılı aldı. Araç içinden kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü Akay, ''Araç kayıp karşı şeride geçerek bariyerde asılı kaldı. Bende herhangi bir şey yok. Çok şükür yara almadan kurtuldum''dedi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara Caddesi Gülistan Köprülü Alt Geçitte meydana geldi. İsmail Akay yönetimindeki 66 FC 266 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen kamyonet köprülü alt geçidin bariyerlerinde asılı kaldı. Yaralanmayan sürücü kendi imkanlarıyla asılı olan kamyonetten çıkıp kurtuldu.



POLİS, ALT GEÇİDİ ULAŞIMA KAPATTI



Aracın kayıp karşı şeride geçtiğini belirten sürücü İsmail Akay, ''Araç kayıp karşı şeride geçerek bariyerde asılı kaldı. Bende herhangi bir şey yok. Çok şükür yara almadan kurtuldum''dedi.