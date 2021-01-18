Karabük'de hafta sonu 44 kişi kısıtlamaya uymadı

Karabük Valiliğinde yapılan yazılı açıklamaya göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına 44 kişinin uymadığı belirtildi.

Cuma günü akşam saat 21.00 de başlayıp, Pazartesi günü saat 05.00 de sona eren sokağa çıkma kısıtlamasına tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar uymuyor. Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre "15Ocak 2021 ila 18 Ocak 2021 tarihleri arasında kıstlama ve maske kurallarına uymayan 44 kişiye 44 Bin 100 TL ceza işlemi uygulandı. Kuralların hepimizin sağlığı için olduğu belirtildi.