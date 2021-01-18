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Karla mücadele ekiplerine çorba ikramı

Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, karla mücadele eden ekiplere sıcak çorba ikramında bulundu.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 18.1.2021 14:06 ABONE OL
Karla mücadele ekiplerine çorba ikramı

Düzce'de hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

Bu kapsamda belediye ekipleri oluşturulan kriz merkezi üzerinden sahaya yayılarak cadde üzerinde ve sokak aralarında karla kapanan yolları ile kaldırımları temizlemeyi sürdürüp, yolları açık tutabilmek için 24 saat esasına göre çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Gündüz vardiyasında karla mücadele eden ekiplerle belediye meydanında bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, ekiplere sıcak çorba ikramında bulundu.

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan çorbaları karla mücadele eden ekiplere dağıtan Başkan Yardımcısı Gösterişli, e özverili şekilde çalışma yürüten ekiplere teşekkür ederek, aralıksız sürdürülen çalışmalarda kolaylıklar diledi.

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Karla mücadele ekiplerine çorba ikramı
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