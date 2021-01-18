Karlı günlerde sokak hayvanları unutulmadı

İstanbul'da kar yağışı ile birlikte iyice soğuyan havada sokak hayvanları da yiyecek ve içecek bulmakta zorlandı. Sokağa çıkma kısıtlaması da hayvanların yiyecek içecek bulmasını zorlaştıran bir diğer etken oldu. Gaziosmanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ve gönüllü vatandaşlar, sokak hayvanlarına şefkat elini uzatarak ilçenin 58 farklı noktasında yiyecek ve su bıraktı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da gönüllülerle birlikte sokak hayvanlarına mama dağıttı. İlçede kış boyunca sokak hayvanlarına her gün yaklaşık 130 kilo mama dağıtımı yapılacak.



"HAYVANLARIN BİZE CENAB-I ALLAH'IN BİR EMANETİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"



Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Şehrin kenarlarında ıssız alanlarda yemek artıklarının bulunmadığı. İnsanların çok bulunmadığı alanlara daha çok hayvanlar iştirak ediyor. Onları burada yalnız ve aç bırakmamak adına yemek dağıtıyoruz. Özellikle kadınlarımızın kendi evlerinden yemek getirmeleri bizi daha çok bu sorumluluğa itiyor. Bugün onlara eşlik ediyoruz. Zaten hayvanların bize Cenabı Allah'ın bir emaneti olduğuna inanıyoruz. Bugünlerde kar yağışı ve soğuklardan dolayı bu yemek ihtiyacı karşılanamadığı için evindeki sıcak ortamdan yemeğini alıp gelen kadınlar bizi bu sorumluluğa itiyor. Onlarla birlikte hayvanları besliyoruz." şeklinde konuştu.



"SEVGİ DE GÖNÜLLERİ ISITIYOR"



Gönüllü Deniz Tuğlu ise "Sevgiyle buradayız. Bu soğukta sevgi içimizi ısıtıyor. En çok mağdur olan köpekler, kediler bir şekilde baş edebiliyor. Onlara da yardım ediyoruz ama köpeklere ulaşmak zor. O yüzden belediyelerin yardımıyla dağ, bayır, soğuk demeden sizlerle beraber sevgi dağıtıyoruz. Sevgi de gönülleri ısıtıyor. Hiç üşümüyoruz." dedi.