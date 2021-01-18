Karlı havada üzüm hasadı yapıp yakınlarına dağıttı

Sarıgöl'ün kırsal Emcelli Mahallesi'nde yaşayan üzüm üreticisi Aykut Karadağ, Sütmezli mevkiindeki 30 dekarlık bağındaki 'Thomson' cinsi çekirdeksiz üzümlerini geçen temmuz ayında toz, yağmur ve sıcaktan korumak için örtü altına aldı.
Kasım ayında bağında yetişen üzümlerden 40 tonunu hasat edip Almanya'ya ihraç eden Karadağ, sadece 30 asmayı örtü altında bıraktı.
Karadağ, karla kaplı ilçede, örtü altında kalan bu son 30 asmasındaki üzümleri de bugün hasat edip, kasalara doldurdu.
Hasat ettiği üzümleri yakınları ve arkadaşlarına hediye olarak gönderen Karadağ, yakınlarının kış ayında taze üzüm yemelerini sağladı.
Bağının bulunduğu mevkinin rakımının yüksek olduğunu belirten Aykut Karadağ, "Üzümlerimiz örtü altında tazeliğini korur halde. Karlı havada soğuk hava deposunda gibi 18 Ocak'a kadar tazeliğini koruyarak geldi" dedi.