Kaymakam vaka sayılarının sıfıırlandığını böyle duyurdu!

Çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edileceğini vurgulayan Kaymakam Erdoğan, "Sağlık çalışanlarımızın vaka olan yerde, muhtarı, azası, filyasyon ekiplerini ve vefa sosyal destek gruplarını devreye sokarak, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla yaptığı faaliyetleri bizi bu sonuca ulaştırdı ama hiçbir şey bitmiş değil. Aynı azim ve kararlılıkla hastalığın tekrar yayılmasını engellemek adına çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.