Kemerburgaz’a Edebiyat ve Matematik evi

Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan "Eyüpsultan Gündemi" programında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren, yeni projeleri anlatan Başkan Deniz Köken, Kemerbugaz'da yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarla da ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Sivil Savunma Binası'nı restore ederek kitap kafeye dönüştürdüklerini belirten Başkan Deniz Köken, çalışmaların devam ettiğini, yakın zamanda gençlerin hem kitap okuyup, hem de çay ve kahve içecekleri bir ortama kavuşacaklarını söyledi. Kemerburgaz'a bir de "Matematik Evi" açacaklarını, tüm çalışmaların tamamlandığını dile getiren Başkan Deniz Köken, "Pandemiden dolayı açılışı erteledik, İnşallah 23 Nisan'da açılışını yapacağız.



Bir sonraki sene ise "Edebiyat Evi" açmayı planlıyoruz" dedi. Kemerburgaz'da yapımı devam eden Kemerburgaz Düğün Salonu'nun ise yaza yetişeceğini açıklayan Başkan Deniz Köken, "Kemerburgaz itfaiye binasının yanındaki alanda yapımına başladığımız düğün salonumuz Kemerburgaz'a yakışır güzellik ve büyüklükte olacak. Peyzaj alanı ve otopark ile birlikte toplamda 6 bin 500 metrekarelik bir alana sahip olacak olan düğün salonumuz 350 kişilik kapalı, 350 kişilik açık alanı ile toplamda 700 kişiye hizmet verebilecek" dedi.