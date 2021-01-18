Kontrolden çıkan kamyonet bariyerlerde asılı kaldı

Konya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarparak asılı kaldı. Sürücü İsmail Akay (43) vatandaşlar tarafından camdan çıkartılarak yara almadan kurtarıldı.
Kaza, Konya-Ankara karayolu üzerinde bulunan Gülistan Köprülü Alt Geçitte meydana geldi. İsmail Akay yönetimindeki 66 FC 266 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, bariyerlere çarptı.
Bariyerleri kıran kamyonet asılı kalarak, aşağıya düşmekten son anda kurtuldu. Sürücü Akay ise çevreden gelen vatandaşların yardımıyla camdan dışarı çıkartılarak, kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyonet vinçle kaza yerinden kaldırılırken, yol tekrar araç trafiğine açıldı.