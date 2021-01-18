Kurtarılan 8 kampçı mağaraya sığınıp hayatta kaldı

Bursa'!nın İznik ilçesinde karda mahsur kalan 8 macera tutkunu Ferhat Ülgen, Hamza Yücer, Halit Yücer, Mücahit Yücer, Muhammed Usame Özdemir, Yakup Çoşar, Abdulhamit Yücer ve Abdullah Şenyiğit, 3 günlük esaretin ardından bu sabah jandarma ekipleri ve köylüler tarafından kurtarıldı. Kamp yapmak için çıktıkları merada tipiye yakalanıp donma tehlikesi geçirince bir mağarada 2 gece geçiren maceraperestlere kısıtlamayı ihlalden 30 bin lira para cezası kesildi.

MAĞARAYA BENZER OYUĞA SIĞINDILAR

Cuma günü İznik ilçesine bağlı Kırıntılı Mahallesi kırsalına kamp yapmak için giden 8 kafadar kurdukları çadırların içerisinde Cuma gecesini geçirdi. Cumartesi akşamı aniden bastıran tipi ve şiddetli kar yağışıyla birlikte donma tehlikesi geçiren macera tutkunu 8 kişi mağara şeklindeki bir oyuğa sığınıp Cumartesi gecesini de burada geçirdi.

TRAKTÖR YOLLANDI AMA ULAŞILAMADI

Gece 8 kişinin kayıp haberini alan Kırıntılı Mahalle Muhtarı Mahmut Demirtaş, Menekşe Mevkii'ne köylülerle birlikte iki kez traktör yollasa da şahıslara ulaşamadı. Bu sabah ilk ışıklarla birlikte harekete geçen jandarma ekipleri ve köylüler bölgeye giden ancak karla kapanan yolları iş makineleriyle açıp 8 kişiyi Menekşe Mevkii'nin üstlerinde buldu. Jandarma tarafından köye getirilen 8 macerapereste önce sıcak çorba ve çay ikram edildi. Şahısların yolda kalan araçları da traktörle kurtarılıp köye getirildi.

KISITLAMAYI İHLALDEN CEZA

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Ferhat Ülgen, Hamza Yücer, Halit Yücer, Mücahit Yücer, Muhammed Usame Özdemir, Yakup Çoşar, Abdulhamit Yücer ve Abdullah Şenyiğit isimli kişilere kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 30 bin lira idari para cezası kesildi. 8 şahıs yapılan işlemler ve şağlık kontrollerinin ardından evlerine gönderildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.