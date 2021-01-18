Kuşlar uçtu kümes yandı

Zeytinburnu Demirciler Sitesi'nde bir işyerinin kuş kümesi olarak kullanılan çatı katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında iş yeri çalışanları güvercinleri salarak kurtardı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi 2'nci Cadde'deki bir işyerinin çatı katında çıktı. Bir bölümü güvercin kümesi olarak kullanılan çatı katında kömür sobasından çıktığı öğrenilen yangın bir anda büyüdü. Dumanları gören iş yeri çalışanları güvercinleri kümesten salarak yanmaktan kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatı katındaki alevlere müdahale eden ekipler yangını büyümeden söndürdü.