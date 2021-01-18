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Kuvvetli yağış balıkçıyı vurdu!

’ı etkisi altına alan kuvvetli yağış Arsuz’da su seviyesini yükselttiği zilli çayın denize aktığı noktada bağlı teknelerden 6’sı denize sürüklendi, zarar görmesine neden oldu, bazısını batırdı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 18.1.2021 11:16 ABONE OL
Kuvvetli yağış balıkçıyı vurdu!

Hatay genelinde aralıksız yağan sağanak yağışla Arsuz'un Avcılarsuyu ve Konacık Mahallelerinde su taşkınları oluşmasıyla bazı evleri su bastı, bazı dereleri de taşırdı. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle cadde ve evlerdeki sular tahliye edildi.

Bu arada Zilli Çayın su seviyesi bazı yerlerde 8-10 yükseldi. Çayın denize dökülen noktasındaki bazı balıkçı teknelerinin iplerini kopardı, denize sürükledi. Tekneleri zarar gören balıkçılar sabahın ilk saatlerinden itibaren kurtarma çalışmaları için işe koyuldular. Zarar gören tekneler onarım için vinç yardımıyla karaya çıkarıldı. Bu arada denize sürüklenen ve batan bir tekne de kepçe yardımıyla çıkarılmaya çalışıldı. Yapılan tüm çabalara rağmen halat kopması nedeniyle 7 metrelik tekneni sudan çıkarılması için uzun süre büyük çaba harcandı.

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Kuvvetli yağış balıkçıyı vurdu!
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