Maddi hasarlı kazada vatandaş akan yakıt için seferber oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Şirinkuyu kavşağında Harun Özbay yönetimindeki 44 ES 529 plakalı minibüs ile Emrullah Yıldız yönetimindeki 35 HA 0651 plakalı tır çarpıştı.

Kaza sırasında tırın yakıt deposu aldığı darbeyle delindi. Vatandaşlar kamyonda bulunan bidonlar ve çevreden buldukları malzemelerle yakıt tankındaki mazotu tahliye etmeye çalışması takdir topladı.

Meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.