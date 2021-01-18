Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Maddi hasarlı kazada vatandaş akan yakıt için seferber oldu

Maddi hasarlı kazada vatandaş akan yakıt için seferber oldu

’nın ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlar maddi hasar gördü. Kaza sonrası tırın deposunun delinmesiyle boşa yakan yakıt için vatandaşlar seferber oldu.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Giriş Tarihi: 18.1.2021 10:59 ABONE OL
Maddi hasarlı kazada vatandaş akan yakıt için seferber oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Şirinkuyu kavşağında Harun Özbay yönetimindeki 44 ES 529 plakalı minibüs ile Emrullah Yıldız yönetimindeki 35 HA 0651 plakalı tır çarpıştı.

Kaza sırasında tırın yakıt deposu aldığı darbeyle delindi. Vatandaşlar kamyonda bulunan bidonlar ve çevreden buldukları malzemelerle yakıt tankındaki mazotu tahliye etmeye çalışması takdir topladı.

Meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Maddi hasarlı kazada vatandaş akan yakıt için seferber oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA