‘Minik hayaller çocuk mağazası’ çocuklara umut dağıtacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde "Hasta Çocuklara Yönelik Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında "Minik Hayaller Çocuk Mağazası" açıldı.



Mağazanın açılışına katılan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, sosyal sorumluluk projelerinin anlamının ifade edilemeyecek kadar büyük olduğunu belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın, hayallerine ulaşabilmeleri için öncelikle sağlıklı olmaları, sağlıklı olabilmeleri için de mutlu olmaları gerekir. Biz de Minik Hayaller Çocuk Mağazasını açarak, çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu etmek ve hayallerini gerçekleştirebilmeleri için onlara katkıda bulunmak istiyoruz. Mağazanın açılışına öncülük eden Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, öğretim üyelerimiz ve sağlık personelimize; ayrıca mağazaya bağışlarıyla katkı sunan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim" dedi.



AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLMEKTİR



Minik Hayaller Çocuk Mağazası projesi hakkında Rektör Şevli'ye bilgi veren Başhekim İliklerden ise bu projeyi ilkin 2017 yılının Mart ayında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki görevi sırasında sağlık çalışanlarının katkılarıyla hayata geçirdiklerini ve Sağlık Bakanlığı tarafından örnek uygulama projesi birincilik ödülü aldıklarını aktardı. İliklerden, "Mağazayı açmamızın amaçlarından biri, bölgemizin her tarafından hastanemize gelen ve uzun süre yatışı gerçekleşen hasta çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Bir diğer amaç da çocuklarımız ve sağlık çalışanlarımız arasında bir gönül köprüsü kurmak ve bu sayede çocuklarımızın ileride sağlık çalışanlarına karşı olumlu davranış göstermelerini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.



Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin, mağazaya bağışta bulunan bağışçılara teşekkür belgesi takdim etmesinin ardından program sona erdi.