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'da korkunç olay... Piknik tüpüyle intihar etti

’da tren garı içerisinde birkaç gündür park halinde bulunan araç dikkat çekince polisin yaptığı incelemede bir kişinin piknik tüpü ile intihar ettiği tespit edildi.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 18.1.2021 11:26 ABONE OL
Hatay'da korkunç olay... Piknik tüpüyle intihar etti

Hatay'ın ilçelerinden İskenderun'da tren garı içerisindeki park halindeki araç gar çalışanlarının dikkatini çekti. 3 gün boyunca yerinden kıpırdamayan şüpheli aracı polise bildiren gar çalışanları acı bir gerçeği ortaya çıkardı. Araçta inceleme yapan polis, araç içerisinde Y.B.B. isimli bir öğretmenin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemelerin sonucunda Y.B.B.'nin piknik tüpünü araç içerisinde açarak gazdan zehirlendiği tespit edildi. Araç içerisinden çıkarılan Y.B.B.'nin cansız vücudu ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılırken, 3 gündür eve gitmeyen öğretmen Y.B.B.'nin ailesinin polise kayıp ihbarı yaptığı öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Hatay'da korkunç olay... Piknik tüpüyle intihar etti
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