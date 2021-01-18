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canlı çekilişle açıklandı! ile 18 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

Haftalık düzende Pazartesi ve Cuma günleri (MPİ) ve ortaklığında ile canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün yapılan canlı çekilişle açıklandı. ve bayiler aracılığıyla kupon dolduran ve büyük ikramiye kazanmak isteyen şans oyunu severler 18 Ocak MPİ açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 18 Ocak On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfasına buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 19.1.2021 01:58 Son Güncelleme: 19.1.2021 01:58 ABONE OL
On Numara sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 18 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans ortaklığında haftanın her Pazartesi ve Cuma günleri MP TV ile Youtube canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen MPİ On Numara sonuçları bugün belli oldu. Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduran ve büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler 18 Ocak MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (18 OCAK)

Milli Piyango Online ile 18 Ocak On Numara çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 18 Ocak On Numara sonuçları: 3 - 45 - 71 - 34 - 29 - 65 - 58 - 24 - 1 - 19 - 80 - 62 - 18 - 72 - 27 - 28 - 37 - 15 - 42 - 41 - 38 - 23


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 18 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!
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