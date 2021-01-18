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Oto galericinin sır ölümü! Oğlu, iş yerinde cansız bedeniyle karşılaştı...

Korkunç olay 'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Oto galerici Ali Çiğiltepe (75), kaldığı iş yerinde sabah saatlerinde yanına giden oğlu tarafından ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Çiğiltepe'ye otopsi yapılacak.

DHA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 14:24 Son Güncelleme: 18.1.2021 14:28 ABONE OL
Oto galericinin sır ölümü! Oğlu, iş yerinde cansız bedeniyle karşılaştı...

Bugün saat 09.00 sıralarında İlkadım ilçesi Galericiler Sitesi'nde Ali Çiğiltepe'nin oğlu, babasından haber alamayınca iş yerine gitti. Oğlu, hafta sonları oto galeride kalan Çiğiltepe'yi yerde yatarken hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Ali Çiğiltepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Galeriye gelerek incelemelerde bulunan halk sağlığı doktoru, Çiğiltepe'nin ölümünü şüpheli buldu. Bunun üzerine olayla ilgili İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.



Çiğiltepe'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

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Oto galericinin sır ölümü! Oğlu, iş yerinde cansız bedeniyle karşılaştı...
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