Oto hırsızlığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Ocak'ta İstanbul başta olmak üzere Adana, Bursa, Kocaeli, Mersin, Sakarya ve Samsun'da eş zamanlı olarak 35 adrese operasyon yapıldı.

"Kurtça" çetesi olarak bilinen oto hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınırken, değeri 7 milyon lirayı bulan 38 adet çalıntı araç da ele geçirildi. Çetenin lideri olduğu belirlenen Kurtça B'nin çeteyi cezaevinden yönettiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 23'ü "suç işlemek aracıyla örgüt kurma/ üye olma, nitelikli hırsızlık, resmî belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 23 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosya kapsamında toplamda 35 kişinin bulunduğu çetenin 2 üyesinin firari, 5 üyesinin cezaevinde 1 üyesinin ise hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. 12 şüpheli adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.