Oto kurtarıcı, bakım ekibine çarptı: 2 ölü

İstanbul Haliç Köprüsü'nde, oto kurtarıcının İBB'ye ait yol bakım ekibine çarpması sonucu iki kişi öldü. Kaza 02.30 sıralarında Haliç Köprüsü'nde yaşandı. İddiaya göre Samet Kaya (32), kullandığı İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na ait kamyonu köprü ortasında durdurdu. Kaya'nın kamyondan indiği sırada aynı istikamete gitmekte olan oto kurtarıcı, önce yol bakım ekibinin ışıklı yön levhasına sonrasında ise Samet Kaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Samet Kaya, ağır yaralanırken oto kurtarıcının şoförü aracında sıkıştı. İhbar üzerine Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Samet Kaya, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak hastanede hayatını kaybetti. Kamyon ve oto kurtarıcı, vinç yardımıyla köprüden kaldırıldı.