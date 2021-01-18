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Polisler yolda yürürken yakaladı! Hepsi sırtındaki çuvaldan çıktı...

'nın Meram ilçesinde bir süredir vatandaşı canından bezdiren tavuk hırsızı polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Gelen ihbar üzerine çalışma başlatan polis, hırsızı sırtında bir çuvalla yakaladı. Açılan çuvalın içinden 10 tane tavuk çıktı. Hırsız gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 11:29 ABONE OL
Polisler yolda yürürken yakaladı! Hepsi sırtındaki çuvaldan çıktı...

Gece yarısı Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, son 1 hafta içinde bölgede evlerden ve kümeslerden tavukların çalındığına dair çok sayıda ihbarın gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis, bölgede çalışma yaptığı sırada, yine bir kümesten tavuk çalındığı ihbarı geldi. Bu sırada bölgedeki ekipler, yolda elinde çuvalla yürüyen G.Ş.'yi şüphe üzerine durdurdu. Polis, G.Ş.'nin elindeki çuvalı açtığında, 10 tavuk buldu.

GBT sorgusu yapılan ve 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunduğu belirlenen G.Ş., gözaltına alındı. Tavuklar sahibine teslim edildi.

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Polisler yolda yürürken yakaladı! Hepsi sırtındaki çuvaldan çıktı...
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